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Палестино-израильский конфликт 2 часа назад

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31 марта 201805:45

Россия готова выступить посредником в перговорах между Израилем и Палестиной

EPA

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Москва обеспокоена ситуацией на Ближнем Востоке и готова предоставить площадку для палестино-израильских переговоров. Об этом заявил на экстренном заседании ООН заместитель постпреда нашей страны Владимир Сафронков.

В свою очередь, генеральный секретарь Объединенных Наций Антониу Гутерриш призвал провести независимое расследование.

Накануне жертвами столкновений между палестинскими демонстрантами и израильскими военными и полицией стали 17 человек. Сотни — получили ранения, напоминает телеканал "Россия 24".

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