Анатолий Антонов обвинил разведслужбы США в попытках вербовки наших дипломатов в Сиэтле

Американские спецслужбы пытаются завербовать российских дипломатов, работавших в нашем консульстве в Сиэтле. Об этом сообщил посол России в США Анатолий Антонов. Он отметил, что случай – не единичный, и он будет вынужден поставить в известность Москву.

"В последние дни серьезно активизировались американские специальные службы. Мы знаем о подходах к нашим дипломатам, их пытаются склонить к сотрудничеству с американскими специальными службами, им предлагают взаимодействовать в интересах США. Я считаю эти действия возмутительными, провокационными. Я вообще считаю, что можно ли говорить о какой-то порядочности, каком-то добром отношении к нашим людям, которые сделали все, чтобы развивать отношения между двумя нашими странами, и как говорится Бог им судья", — цитирует российского дипломата телеканал "Россия 24".