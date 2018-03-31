Жители Хабаровского края встали в очереди в авиакассы

На Дальнем Востоке, в Симферополе и Калининграде открылась продажа льготных билетов. Власти субсидируют полёты по 73-м направлениям. Из Хабаровска в Москву и Сочи можно улететь за семь с небольшим тысяч рублей. Льготный период продлится до конца ноября.

В Хабаровском крае началась продажа льготных авиабилетов. Сегодня люди занимали очередь за несколько часов до открытия касс авиационного агентства, чтобы успеть купить проездной документ по сниженной цене.

По опыту прошлых лет, средств выделяемых на дотированные авиаперевозки на всех желающих не хватит. В этом году речь идёт о 3,8 миллиарда рублей. В прошлом — сумма составляла почти 3 миллиарда. Средняя стоимость билета при этом была 7000 рублей (это до Москвы). Воспользоваться этой возможностью смогли более 400 тысяч дальневосточников.

Однако система становится гибче — в этом сезоне улететь можно по 73-м маршрутам, добавились рейсы на Магадан, Красноярск и Владивосток.

При большом количестве желающих приобретение заветного билета становится не самой простой задачей, однако этот процесс можно облегчить.

Льготники выходят подышать свежим воздухом. В агентстве, говорят, от такого столпотворения голова кругом может пойти. О начале продаж субсидированных авиабилетов люди узнали внезапно — по разосланным смс.

А это занимавшие очередь с 7 утра. Эдуард Панжинский, отец олимпийского вице-чемпиона по лыжным гонкам Александра Панжинского, летом собирается к сыну в столицу. Уже несколько часов в очереди.

Тут же еще одна очередь — на бронь. Эти люди выкупят билеты, когда спадет ажиотаж, примерно через 2 дня.

Онлайн-продажи запрещены, но забронировать субсидированный билет может любой желающий удаленно. Правда, в течение 3-х дней его необходимо выкупить. Такими возможностями чаще пользуются те, кому до 23 лет. Сейчас в авиакассах нет ни одного молодого человека.

Льготный тариф — для пенсионеров, инвалидов, а также молодых людей до 23 лет. Цена билета до Москвы, к примеру, для них составляет 7200 рублей, а до Сочи — 7500 в одну сторону.

"Из Хабаровска теперь можно летать в Магадан, в Красноярск, во Владивосток. Если из северных городов, то появились Норильск, Мирный, Анадырь", — пояснил Дмитрий Гвоздицких, заместитель генерального директора Дальневосточного авиационного агентства.

В 2018-м период субсидированных перелетов продлится до конца ноября. Однако, в пошлом году средства, выделенные на эти цели, закончились уже к 1 июня. Льготами тогда смогли воспользоваться около более 400 тысяч жителей Дальнего Востока.