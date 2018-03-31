НХЛ. "Тампа" вернулась в лидеры Восточной конференции

В Национальной хоккейной лиге продолжается очередной игровой день регулярно чемпионата. "Нью-Йорк Рейнджерс" на домашнем льду проиграл "Тампа-Бэй Лайтнинг" со счетом 3:7 .

В составе победителей шайбы забросили Седерик Пакетт (24-я и 42-я минуты), Алекс Киллорн (25-я), Джей Ти Миллер (41-я), Брэйден Поинт (43-я и 59-я) и Дэн Жирарди (60-я). У проигравших отличились Брэди Шэй (15-я), Филип Читил (49-я) и Крис Крайдер (57-я).

Российский защитник "Тампы" Михаил Сергачев отдал результативную передачу, а форвард Никита Кучеров остался без очков. Всего на его счету в нынешнем сезоне, 39 очков (9 шайб + 30 передач). Нападающий "Рейнджерс" Павел Бучневич также отметился точным пасом, егл го одноклубник Никита Наместников результативными действиями не отметился. Всего на счету Бучневича 43 (14+29) очка в сезоне.

"Тампа" набрала вернулась на первое место в турнирной таблице Восточной конференции, опередив "Бостон".

В других матчах игрового дня "Вашингтон Кэпиталз" на своем льду уступил "Каролина Харрикейнз" (1:4). Российские нападающие столичного клуба Александр Овечкин и Евгений Кузнецов результативными действиями не отметились, а вот форвард "ураганов" Валентин Зыков записал на свой счет результативную передачу. "Колорадо Эвеланш" дома обыграл "Чикаго Блэкхокс" со счетом 5:0. Российский голкипер Семен Варламов отразил все 30 бросков по своим воротам, однако доиграть встречу не смог, получив травму в столкновении с форвардом "Чикаго" Томасом Юрко за 6 минут 25 секунд до конца третьего периода, сообщает ТАСС.