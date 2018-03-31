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31 марта 201806:53

Макарова и Веснина не смогли выйти в финал турнира в Майами в парах

EPA

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В американском Майами продолжается крупный теннисный турнир, общий призовой фонд которого составляет почти восемь миллионов долларов. Россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина не смогли выйти в финал соревнований в парном разряде.

В полуфинале российская пара уступила австралийке Эшли Барти и американке Коко Вандевеге со счетом 6:3, 2:6, 7:10. Встреча продолжалась 1 час 17 минут. В финале, который пройдет в воскресенье, Барти и Вандевеге встретятся с чешками Барборой Крейчиковой и Катержиной Синяковой (шестой номер посева).

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