Леброн Джеймс побил рекорд Майкла Джордана

31 марта 201807:40
Леброн Джеймс побил рекорд Майкла ДжорданаЧитайте нас в Telegram
В ночь на 31 марта форвард "Кливленд Кавальерс" Леброн Джеймс установил рекорд Национальной баскетбольной ассоциации по количеству игр подряд с 10 и более набранными очками. Достижение покорилось Джеймсу в матче регулярного чемпионата против "Нью-Орлеан Хорнетс" (107:102).
В победной встрече 33-летний Джеймс набрал 27 очков и довел свою серию до 867 встреч, в которых он набирает двузначное количество очков, отмечает ТАСС. В последний раз Джеймс не смог преодолеть рубеж в 10 очков 5 января 2007 года. Джеймс улучшил достижение великого Майкла Джордана (с 1986 по 2001 год). Среди действующих игроков наибольшая серия у защитника "Хьюстон Рокетс" Джеймса Хардена — 257.
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