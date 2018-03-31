Трагедия в Кемерове: предъявлено обвинение Танзилии Комковой

Обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями предъявлено бывшей начальнице инспекции государственного строительного надзора по региону. По версии следствия, Танзилия Комкова должна была запретить эксплуатацию здания торгового центра "Зимняя вишня".

В субботу меру пресечения должны избрать гендиректору компании-собственника сгоревшего Кемеровского торгового центра Юлии Богдановой, напоминает телеканал "Россия 24".