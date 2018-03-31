НХЛ. "Сент-Луис" уступил "Вегасу" в овертайме

Игровой день в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги завершился двумя матчами. В обоих случаях соперникам не хватило для определения победителя 60 минут.

"Сент-Луис Блюз", ведущий за попадание в плей-офф Кубка Стэнли, играл на выезде с "Вегас Голден Найтс", уже гарантировавшем себе участие во второй части сезона. "Блюзмены" рассчитывали на три очка, но были довольствоваться одним. В основное время ничья 3:3 – одна из шайб в ворота "Вегаса" была заброшена после передачи Владимира Тарасенко. Но на 20 секунде овертайма Джонатан Маршессо принес победу "золотым рыцарям" 4:3. "Блюз" набрали 92 очка и занимает 8 место на Западе.

"Анахайм Дакс" также в дополнительное время переиграл дома "Лос-Анджелес Кингз" 2:1. Клубы не только соседи по штату Калифорния, но и находятся рядом турнирной таблице Западной конференции. "Короли" набрали 94 очка и идут шестыми. У "уток" на очко меньше и седьмая позиция.