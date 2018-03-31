Роббен и Рибери могут покинуть "Баварию"

Чемпион Германии мюнхенская "Бавария" может расстаться с двумя ветеранами. Клуб пока не продлил контракты с голландцем Арьеном Роббеном и французом Франком Рибери.

После завершения сезона 34-летний полузащитник Франк Рибери и его ровесник, также игрок средней линии Арьен Роббен могут стать свободными агентами. "Бавария" взяла курс на омоложение состава, и два ветерана могут покинуть клуб. При этом тренер Юпп Хайнкес заявил, что доволен игрой француза и голландца. При Этом Хайнкес подчеркнул, что продление контрактов с французом и голландцем не в его компетенции.

Франк Рибери пришел в "Баварию" в 2007 году из "Марселя". За 11 лет он выиграл множество титулов – Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира, Суперкубок Европы, семь раз стал чемпионом Германии. Чуть меньше титулов у появившегося в составе мюнхенцев в 2009 году Роббена.