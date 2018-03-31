Гендиректор "Зимней вишни" чувствует себя виновной в трагедии

Заводский районный суд Кемерова арестовал до 25 мая Юлию Богданову — гендиректора ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат", которому принадлежало здание торгового центра "Зимняя вишня". Ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 25 суток, передает РИА Новости. 25 марта в "Зимней вишне" произошел пожар, унесший жизни 64 человек.

В суде Юлия Богданова заявила, что была довольна противопожарным состоянием здания, а данных о неработоспособности системы у нее не было. При этом она отметила, что с подрядчиками по противопожарному обеспечению работал технический директор Георгий Соболев.

По данным следствия, Богданова с 15 февраля по 25 марта принимала решение о перепланировке здания для увеличения количества сдаваемых в аренду помещений и осуществляла самовольную перепланировку. Георгий Соболев неоднократно сообщал о нарушениях в системах оповещения и пожаротушения в результате перепланировки. Из-за этого возникли препятствия для эвакуации посетителей.

Отвечая на вопрос, признает ли Богданова виновной в трагедии себя, она ответила, что делала все для безопасности посетителей, чтобы им было комфортно и удобно.

"Конечно, я чувствую себя виновной, в том числе, потому что погибли люди, это ужасно, это дети", — ответила она.

Богданова также заявила, что хочет находиться рядом со своей семьей и с учетом состояния здоровья просит следствие избрать меру пресечения в виде домашнего ареста. По ее словам, она жалеет, что пожарные не пустили ее в здание помогать спасению людей, передает РИА Новости.



Торговый центр "Зимняя вишня" в Кемерове начал работать в 2013 году до получения разрешения на ввод в эксплуатацию. Об этом заявил представитель СК РФ в ходе заседания суда по избранию меры пресечения задержанной экс-начальнице инспекции Госстройнадзора региона Танзилии Комковой.

По данным следователей, в мае 2013 года инспектор зафиксировал строительство ТЦ. Было возбуждено административное дело, а сообщение о нарушении было направлено в управление архитектуры города. Представитель СК отметил, что "инспектор в своих документах неоднократно отмечал, что здание эксплуатируется", передает ТАСС.

Он уточнил, что разрешительные документы руководству ТЦ были выданы только в сентябре 2013 года, добавив, что инспектор Госстройнадзора не проводил оценки пожароопасности отделки здания, хотя имел право привлечь экспертов для этого. Средства оповещения о пожаре и пожаротушения также не тестировались.

Между тем, по показаниям Танзилии Комковой, разрешение на ввод в эксплуатацию ТЦ в 2013 году дал замглавы администрации Кемерово Владимир Зуб на основании полного пакета документов, передает "Интерфакс".