В Ливане разбился израильский беспилотник

На юге Ливана потерпел крушение израильский беспилотный летательный аппарат, передает РИА Новости со ссылкой на ливанский телеканал "Аль-Манар". Сообщается, что израильский шпионский беспилотник разбился между селениями Бараашит и Бейт-Янун.

Пресс-служба Армии обороны Израиля признала факт крушения беспилотника, заявив, что аппарат упал на открытой местности в южном Ливане из-за технических неполадок. Тип и назначение беспилотника израильские военные не уточнили, добавив лишь, что проверяют обстоятельства происшествия и не видят угрозы попадания ценной информации во вражеские руки.