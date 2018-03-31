Александр Збруев отметит 80-летие "по-царски" на сцене "Ленкома"

Ведущий актер "Ленкома", народный артист России Александр Збруев празднует юбилей. Свое 80-летие актер отметит "по-царски" — на сцену родного "Ленкома" он выйдет в роли Бориса Годунова в одноименном спектакле.

По словам именинника, он никогда не празднует юбилеев, но в данном случае сделал исключение из-за того, что спектакль снимают с репертуара, передает ТАСС.

"Я не люблю поздравлений. Это не кокетство или ложная скромность, просто, чему радоваться? 80 лет прожил — с этим поздравлять? Мне это не нравится, не люблю слова", — заявил актер.

Збруев вырос в арбатской коммуналке и был подвижным ребенком – прогуливал школу, чтобы попасть на репетиции к старшему брату — актеру Вахтанговского театра Евгению Федорову. В 1958 году сам он поступил в Щукинское училище. Учился на курсе у Владимира Этуша, затем был принят в "Ленком", где работает уже 57-й сезон.

Кроме того, на счету Збруева более 60 фильмов. С 2004 года он перестал сниматься в кино, однако в 2014 году сделал исключение для ленты Михаила Сегала "Кино про Алексеева".