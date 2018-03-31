Террористы ИГИЛ практически уничтожили уникальный археологический памятник

Боевики террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ) нанесли непоправимый ущерб городу Мари на Евфрате. За четыре года оккупации вандалы разрушили уникальные постройки: зиккурат, дворец царя Зимри-Лима и храм верховному божеству Дагану.

Первое поселение на этом месте было основано в третьем тысячелетии до нашей эры, пишет ТАСС. Террористы занимались "черной археологией", при этом уничтожив защиту построек от песчаных бурь и ливней.

Директор департамента древностей и музеев Сирии профессор Махмуд Хаммуд сообщил, что правительство страны готовит план экстренного спасения археологических уникальных памятников.