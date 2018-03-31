Эксперты считают "Локомотив" и "Спартак" безусловными фаворитами

После перерыва, связанного с играми национальных сборных, возобновляется чемпионат России по футболу. В субботней программе 24-го тура премьер-лиги играют лидеры – московские "Локомотив" и "Спартак", которые принимают, соответственно, "Амкар" и "Тосно".

При этом известно, что "Локо" договорился с пермским клубом, что гостевой для железнодорожников матч пройдет в столице, а не на запасном для "Амкара" поле в Уфе. Это вызвало критику в адрес как обеих команд, так и в сторону РФПЛ, допускающей такую несправедливость.

Эксперты в этой связи считают, что "Локомотиву" не составит труда обыграть соперника, которому он еще и заплатил деньги за перенос игры. В этой связи эксперты почти не сомневаются в исходе матча на стадионе в Черкизово. Впрочем, и "Спартаку" на домашней арене прочат победу.

Экс-футболист сборной страны Евгений Ловчев говорит: "Ну, во-первых, произошли изменения касательно этого поединка. Перенесли игру. В рамках хозяев поля выступят железнодорожники. Я думаю, что 8 пропущенных мячей от "Атлетико" Семин без должного внимания не оставил, и был серьезный разбор полетов".

"Мне представляется, что "Локо" в предстоящей встрече сыграет максимально надежно в защите, — цитирует эксперта сайт "Рейтинг Букмекеров". – "Амкар" же, в принципе, в атаке играет блекло. Поэтому думаю, что железнодорожники выиграют "всухую" и сделают еще один шаг на пути к чемпионству".

Говоря об игре "Спартак" – "Тосно", Ловчев отметил, что "Спартак", хоть и выиграл в двух матчах подряд, играет неважнецки: "Атака "красно-белых", которая тащила команду в прошлом сезоне, сейчас не так ярко выступает. Но гол, который был забит в Казани Адриано, конечно, выдающийся".

"Тосно" потерял двух своих основных игроков, один из которых был лучшим нападающим команды. Поэтому я думаю, что у "Спартака" не возникнет проблем в этом матче", — заключает, тем не менее, специалист.

"Думаю, "Спартак" выиграет с разницей в один-два мяча, и всего будет забито не больше двух, — говорит бывший тренер сборных СССР и России Анатолий Бышовец. – Возможно, даже получится как со "СКА-Хабаровск" (1:0)".

Про матч "Локо" с "Амкаром" Бышовец сказал максимально лаконично: "В связи с тем, что пермский матч пройдет в Москве, скажу, что "Амкар" — это команда "на раздаче". Не буду объяснять, но "Локомотив" выиграет. Будет приблизительно то, что было с Уралом (2:0)".

"Все знают эту историю с переносом игры из Перми в Москву, — говорит экс-капитан "Спартака" Егор Титов. – Не красит она наш чемпионат. Но для "Локомотива" это, конечно, плюс. Он должен пользоваться тем, что игра на его поле, а не на пермской синтетике. Правда, "Амкар" в первом круге создал проблемы для "Локо" в Черкизово и победил".

"Для Вадима Евсеева [тренер "Амкара", — прим. ред.] это будет принципиальная игра. Ему захочется показать себя на глазах у Семина. Вместе они выигрывали чемпионат России. Так что настрой у "Амкара" будет серьезным. Да с ним и так должно быть все хорошо, учитывая, в каком тяжелом состоянии находится команда. И все-таки, как мне кажется, свой победный гол забьют железнодорожники.

"Спартак" не имеет права терять очки в домашней игре с "Тосно", — продолжает эксперт. –И так в первом круге выигранный матч был отдан в большинстве. Но у "Спартака" проблемы с составом. На полгода минимум вылетел Джано Ананидзе, травмировался Роман Зобнин и какое-то время пропустит".

"Но нужно играть. Понятно, что в любом составе "Спартак" сильнее "Тосно". Но эти проблемы с составом могут повлиять на сыгранность. "Тосно" может этим воспользоваться и реализовать шанс в контратаке. Парфенов [тренер гостей, — прим. ред.] грамотно изберет план на игру, в этом я не сомневаюсь. Но все-таки ставлю на "Спартак", — заключил Титов.