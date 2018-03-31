Участие Ибрагимовича в чемпионате мира зависит от самого Златана

Шведский нападающий Златан Ибрагимович не исключил своего возвращения в сборную страны и участия в чемпионате мира 2018. Златан завершил выступления в национальной команде в 2016 году.

Златан Ибрагимович заявил, что готов вернуться в сборную Швеции, если у него возникнет такое желание. Ранее тренер шведов Янне Андерон сказал, что Златан может просто позвонить ему и сказать о возвращении. "Пусть они разбираются там между собой, рассуждая, должен ли я быть на чемпионате мира, – приводит слова Ибрагимовича "Спорт-Экспресс". – Они говорят, что у них хорошая команда, но пока почему-то ничего не выиграли. А я знаю, как побеждать. Как я уже говорил, мне не нужно никому звонить. Если я захочу, я буду на чемпионате мира, что бы там они ни говорили".

Златан Ибрагимович на прошлой неделе перешел из английского "Манчестер Юнайтед" в клуб МЛС "Лос-Анджелес Гэлакси". В субботу ему предстоит впервые сыграть за "Гэлакси" против новичка лиги ФК "Лос-Анджелес".