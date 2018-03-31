Сопернику Головкина Альваресу грозит годичная дисквалификация

Мексиканский боксер-профессионал Сауль Альварес, который 5 мая должен был провести матч-реванш с Геннадием Головкиным из Казахстана и попался на употреблении запрещенного препарата, может быть отстранен от продолжения карьеры как минимум на год.

Атлетическая комиссия американского штата Невада, которая выдавала лицензию Альваресу, будет расследовать, каким образом в организм боксера попал кленбутерол, сообщает Спортс.Ru со ссылкой на Boxing Scene. Есть очень большая вероятность, что мексиканец может быть отстранен от боев на год.

Как уже сообщали Вести.Ru, в двух допинг-пробах боксера обнаружили запрещенный препарат. Теперь решение о проведении боя Головкин – Альварес будет выносить Атлетическая комиссия штата Невада. Возможно, мексиканского боксера отстранят уже на первом слушании комиссии, которое пройдет 18 апреля.