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Пожар в кемеровском ТЦ 6 минут назад

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31 марта 201810:46

Здание сгоревшей в Кемерове "Зимней вишни" признано аварийным
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По результатам обследования торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня" в Кемерове, в котором 25 марта произошел пожар, здание признали аварийным. Об этом рассказали в МЧС России.

Здание обследовали мобильным диагностическим комплексом "Стрела-П", передает ТАСС. Результаты проверки были направлены во Всероссийский НИИ по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, там и было подготовлено заключение, на основании которого здание признано аварийным. Здание построили в 1968 году как кондитерскую фабрику, а в 2013-м переоборудовали в торгово-развлекательный комплекс, сделав перепланировку и надстроив два этажа.

Тем временем Заводский районный суд Кемерова арестовал до 25 мая Юлию Богданову — гендиректора ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат", которому принадлежало здание "Зимней вишни". Ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 25 суток.

По последним данным, жертвами пожара в ТРЦ "Зимняя вишня" стали 64 человека, в том числе 41 ребенок.

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