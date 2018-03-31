Здание сгоревшей в Кемерове "Зимней вишни" признано аварийным

По результатам обследования торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня" в Кемерове, в котором 25 марта произошел пожар, здание признали аварийным. Об этом рассказали в МЧС России.

Здание обследовали мобильным диагностическим комплексом "Стрела-П", передает ТАСС. Результаты проверки были направлены во Всероссийский НИИ по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, там и было подготовлено заключение, на основании которого здание признано аварийным. Здание построили в 1968 году как кондитерскую фабрику, а в 2013-м переоборудовали в торгово-развлекательный комплекс, сделав перепланировку и надстроив два этажа.

Тем временем Заводский районный суд Кемерова арестовал до 25 мая Юлию Богданову — гендиректора ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат", которому принадлежало здание "Зимней вишни". Ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 25 суток.

По последним данным, жертвами пожара в ТРЦ "Зимняя вишня" стали 64 человека, в том числе 41 ребенок.