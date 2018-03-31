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31 марта 201811:00

Решительный житель Бразилии ловко отбился от пары грабителей. Видео

YouTube/CLEBERSON NASCIMENTO

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Камеры наблюдения запечатлели неудачную попытку ограбления, предпринятую парой незадачливых преступников в минувшую среду, 28 марта, в пригороде Масейо – столицы бразильского штата Алагоас.

 

Злоумышленники подъехали к жертве на мотоцикле и предложили ему добровольно расстаться с ценностями.

Мужчина оказался не робкого десятка и вступил в рукопашную схватку с грабителями.

Ему удалось обратить в бегство одного из оппонентов, после чего он в эффектном прыжке "выбил из седла" его напарника.

 

Поняв, что преступники собираются пустить в ход имевшееся у них огнестрельное оружие, несостоявшийся пострадавший предпочел отступить.

Видя, что их действия наделали слишком много шума и привлекли ненужное внимание жителей квартала, нападавшие предпочли ретироваться.

В результате инцидента никто не пострадал, сообщают местные СМИ.

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