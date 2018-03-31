В Гуте для вывоза боевиков продлили действие гумпауз

В сирийской Восточной Гуте продлили действие гуманитарных пауз. Это необходимо для вывоза оставшихся боевиков из города Арбил. Об этом сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон. Террористы с женами и детьми согласились покинуть населенный пункт после переговоров с военными.

Речь идет о группировке "Файлак ар-Рахман", которая контролировала Арбил. За последние сутки оттуда вывезли более 6 тысяч боевиков, а за все время операции город покинули более 38 тысяч террористов. На автобусах их отправляют в провинцию Идлиб.

Чтобы избежать провокаций, всех тщательно досматривают. Уже изъято 56 поясов смертника и почти 360 гранат. Мирные жители также покидают захваченный город по гуманитарным коридорам. Всего из Восточной Гуты вышло более 150 тысяч человек, передает телеканал "Россия 24".