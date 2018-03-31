В Совфеде прокомментировали угрозы закрыть торгпредство в Лондоне

Закрытие торгового представительства России в Лондоне, которым грозит Великобритания, "не приведет к глобальным проблемам" для нашей страны — в этом уверен первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Британские власти, по мнению сенатора, могут пойти на это лишь с одной целью: нагнетать ситуацию в двусторонних отношениях в надежде на то, "что к этому конфликту присоединятся и другие союзники, как это было с высылкой дипломатов".

Причина, по словам Джабарова — в том, что фарс с обвинениями России в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей, по сути, провалился, и реально у Великобритании нет никаких доказательств причастности России к этому инциденту.

По словам сенатора, вопрос о закрытии торгпредства может быть поставлен, чтобы последнее слово, по мнению британцев, оставалось за ними. При этом у России "масса возможностей" для ответа на недружественные действия Лондона, добавил Джабаров.

"Пока госпожа Тереза Мэй со своим министром Борисом Джонсоном не остановятся, то, к сожалению, проблемы в наших отношениях будут нарастать. Хотя Россия всегда протягивала и протягивает руку сотрудничества", — подчеркнул он.

О том, что Лондон рассматривает вопрос о закрытии торгпредства России, написала британская The Telegraph. По словам источников, на которые ссылается издание, торговая миссия является "логовом шпионов", и Великобритания намерена рассмотреть вопрос его "ликвидации", передает РИА Новости.