Легковой автомобиль "завалил" "Газель" на юго-востоке Москвы

Столкновение двух автомобилей, произошедшее утром в пятницу, 30 марта, на Рязанском проспекте в Москве попало в объектив камеры наблюдения.

На записи видно, что водитель фургона стартовал со светофора, после чего в него врезался легковой автомобиль.

От удара "Газель" перевернулась на бок.

По предварительной информации, никто из участников ДТП серьезно не пострадал.