Вратарь Семен Варламов назван звездой игрового дня в НХЛ

В Национальной хоккейной лиге подведены статистические итоги очередного игрового тура. Российский голкипер клуба "Колорадо Эвеланш" Семен Варламов стал второй звездой дня, несмотря на травму, полученную в матче против "Чикаго Блэк Хоукс" (5:0).

Как уже сообщали Вести.Ru, Варламов отразил все 30 бросков, сделанных "черными ястребами" по его воротам и вместе со сменщиком Джонатаном Бернье обеспечил своему клубу "сухую" победу. В концовке матча наш вратарь получил травму во время столкновения с игроком "Чикаго".

Первой звездой игрового дня стал нападающий клуба "Вегас Голден Найтс" Джонатан Маршессо, который отметился дублем в ворота "Сент-Луис Блюз" (4:3 ОТ). Третья звезда – форвард Седрик Пакетт из команды "Тампа-Бэй Лайтнинг", забивший два гола и сделавший пас в матче с "Нью-Йорк Рейнджерс" (7:3).