Ульяна Кайшева выиграла спринт на чемпионате России по биатлону

В Ханты-Мансийске продолжается чемпионат России по биатлону. Разыграны медали в гонке на 7,5 км у женщин. Победительницей стала Ульяна Кайшева, представляющая Удмуртию.

Ульяна Кайшева прошла дистанцию за 22 минуты 47.4 секунд, не допустив ни одного промаха на двух огневых рубежах. Выступающая за Санкт-Петербург Екатерина Юрлова-Перхт не попала в цель дважды – оба раза на стойке, и проиграла победительнице 38 секунд. На третьем месте лидер сборной Южной Кореи Анна Фролина, приехавшая на чемпионат России.



Кристина Резцова их Ханты-Мансийского округа заняла пятое место. Ее старшая сестра Дарья Виролайнен выступила неудачно, оказавшись лишь на 49 месте.