Автобус попал в ДТП в Баварии: водитель погиб, туристы спасены

Один человек погиб и почти два десятка ранены в результате ДТП с туристическим автобусом из Бельгии, который въехал в грузовик на автобане A3 в немецкой земле Бавария. По сообщению сайта Bayerischer Rundfunk со ссылкой на представителя полиции, погибший — водитель автобуса.

Тягач с полуприцепом, в заднюю часть которого врезался автобус, перевозил стекло. Многие из 18 пострадавших при аварии пассажиров автобуса получили порезы. Четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии, в одном случае есть угроза для жизни. Водитель грузовика не пострадал.

Всего в автобусе, ехавшем в направлении Вюрцбурга, находились около 40 человек. Раненых доставили в ближайшие больницы на вертолете службы спасения. Движение по трассе А3 перекрыто в обе стороны.