Биатлон. Рикко Гросс перебирается из России в Австрию

Известный в прошлом немецкий биатлонист Рикко Гросс, который после завершения карьеры выбрал работу тренера, больше не будет сотрудничать с Союзом биатлонистов России. СБР признал работу тренерского штаба в этом году неудовлетворительной, и Гросс будет теперь тренером команды Австрии.

Лыжная ассоциация Австрии подпишет контракт со специалистом уже в течение ближайшего месяца, сообщает интернет-издание Krone.Atа. Гросс сменит в должности наставника австрийской команды Райнхарда Гесвайнера. При этом планируется, что Гесвайнер будет работать с резервом.

Четырехкратный олимпийский чемпион Гросс в последние годы был старшим тренером мужской сборной России, с которой сотрудничал с 2015 года. До этого специалист работал в женской сборной Германии.