Порошенко жалуется на Россию, в Раде жалуются на него

Инцидент с предполагаемым отравлением Сергея и Юлии Скрипалей в британском Солсбери негативно скажется на реализации проекта строительства газопровода "Северный поток — 2", убежден президент Украины Петр Порошенко. Об этом он заявил в интервью немецкой медиагруппе Funke, которое цитирует швейцарская Neue Zürcher Zeitung.

По мнению Порошенко, проект нового газопровода из России в Германию является "серьезной угрозой для Украины", и отношение к нему нужно пересмотреть "из политических, экономических и моральных соображений". С одной стороны, Киев ежегодно терял бы 2 миллиарда долларов сборов за транзит российского газа в Евросоюз. С другой стороны, говорит Порошенко, "Газпром" может сократить поставки газа из Европы на Украину, ослабив его страну. Украинский президент также назвал проект газопровода российским "инструментом политического шантажа".

Тем временем, реакция мира на Украину сильно меняется, заявил в эфире украинского телеканала NewsOne депутат Верховной рады Евгений Мураев: Киеву больше никто не верит. И имидж страны, по мнению Мураева, подпортил никто иной, как президент Петр Порошенко.

"Если президент Порошенко и Украина как страна в его лице имела огромный вотум доверия еще четыре года назад, то сегодня, после Мюнхенской конференции, после всех мировых собраний, где Порошенко представлял нашу страну, видно, что интерес падает и что Украине уже никто не верит. Это на самом деле плохо", — сказал он.

На Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, проходившей с 16 по 18 февраля этого года, Порошенко говорил о ситуации в Донбассе, о вводе туда миротворцев и о "Северном потоке — 2". О "печальном эффекте" от выступления Порошенко среди прочих писали и немецкие СМИ, передает РИА Новости. Немецкие журналисты указали, что теперь все перестали интересоваться ситуацией на Украине.

Ранее, 27 марта, компания Nord Stream 2 AG получила разрешение на строительство и эксплуатацию газопровода в германской исключительной экономической зоне. Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии выдало разрешение на строительство 30-километрового участка в соответствии с Горным законом ФРГ.

31 января 2018 года Горное ведомство Штральзунда выдало разрешение на строительство и эксплуатацию морского участка газопровода "Северный поток-2" в территориальных водах Германии (в пределах 12 морских миль) и его сухопутной части. Таким образом, все необходимые разрешения для строительства германского участка газопровода — его общая протяженность составляет 85 километров — получены.