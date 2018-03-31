Гатилов: высылка из США представителей России при ООН противоречит всем соглашениям

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Обмен санкциями 2 минуты назад
Гатилов: высылка из США представителей России при ООН противоречит всем соглашениямЧитайте нас в Telegram
Постоянный представитель России при женевском отделении Организации объединенных наций Геннадий Гатилов расценил высылку российских дипломатов из миссии ООН в Нью-Йорке как недружественный акт. Гатилов указал, что дипломаты представляют Россию в ООН, а не в США, поэтому меры против них "абсолютно неправомерны и противоречат всем международным соглашениям и конвенциям".
Американцы своими действиями нарушают международную практику и мешают функционированию системы ООН, пояснил дипломат.
По словам Гатилова, Россия рассчитывает на способность Швейцарии противостоять давлению и не готовится к высылке российских дипломатов из Женевы.
"Разумно мыслящие люди на такие провокационные методы не поддаются", — добавил постпред РФ.
Ранее ряд стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и другие страны объявили о высылке российских дипломатов в связи с отравлением британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери, пишет РИА Новости.
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