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31 марта 201812:39

Комкову арестовали, чтобы снова не сбежала

Telegram/Следственный комитет РФ

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Центральный районный суд Кемерова арестовал на 1 месяц и 25 суток бывшую начальницу инспекции Госстройнадзора по Кемеровской области Танзилию Комкову. По версии следствия, она должна была принять меры к запрету эксплуатации самовольно возведенного здания торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня", где в результате вспыхнувшего 25 марта пожара погибли 64 человека.

Следователь, аргументируя суду необходимость ареста Комковой, сообщил, что та пыталась скрыться, уехав в Москву, но была принудительно доставлена обратно в Кемерово. Сама обвиняемая объяснила поездку необходимостью показаться к врачу, обратный билет у нее был куплен на 1 апреля. Своей вины Комкова не признает, передает ТАСС.

Комкова возглавляла кемеровскую инспекцию Госстройнадзора с 2010 по 2014 годы. В этот период с 2013 года проводилась реконструкция здания "Зимней вишни".

В зале суда присутствовали родственники погибших и пострадавших. По словам представителя Следственного комитета РФ, в списке потерпевших на данный момент значатся 49 человек.

Тем временем Заводский районный суд Кемерова арестовал до 25 мая Юлию Богданову — гендиректора ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат", которому принадлежало здание "Зимней вишни". Ей также избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 25 суток.

По делу о пожаре в "Зимней вишне" проходят еще пять фигурантов: арендатор торгового центра Надежда Судденок, Георгий Соболев — технический директор ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат", которому принадлежало здание торгового центра, Игорь Полозиненко и Александр Никитин — руководитель и сотрудник обслуживавшей систему пожарной безопасности компании "Системный интегратор", — а также сотрудник частного охранного предприятия Сергей Антюшин, который должен был включить систему оповещения о пожаре. Им предъявлено обвинение, все пятеро арестованы до 25 мая.

Следствие предполагает задержание новых фигурантов по уголовному делу о пожаре в "Зимней вишне", сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко. По ее словам, об этом заявил на встрече с родственниками погибших и пострадавшими при пожаре председатель СКР Александр Бастрыкин.

"Следствие не ограничится лишь теми задержаниями, которые уже состоялись, — круг лиц будет расширяться", — сказал Бастрыкин.

По его словам, проверяются все без исключения версии причин пожара, в том числе и озвученные в СМИ.

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