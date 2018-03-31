У Савченко в СИЗО началась кровавая рвота

Вера Савченко, сестра народного депутата Украины Надежды Савченко, заявила, что состояние здоровья её арестованной родственницы ухудшилось после объявления голодовки. Об этом она сказала в эфире "Громадське радео".

"Надежда решила не акцентировать внимание на этом вопросе, но, когда уже идёт кровавая рвота, не акцентировать внимание тяжело. Ей дают таблетки от желудка, она пьёт воду и попросила капли для носа", — цитирует её канал "112 Украина".

Вера Савченко добавила, что за её находящейся под арестом сестрой следит врач, так как у той уже наблюдаются спазмы желудка, сообщает телеканал "Россия 24". Также девушка подтвердила, что Надежда Савченко сидит в одиночной камере, где за ней ведётся круглосуточное видеонаблюдение.

Ранее народный депутат, рассказывая о ночи, проведённой в украинском СИЗО, заявила, что "нет ни одной зоны в камере, где не унижалось бы человеческое достоинство".