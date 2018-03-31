Парусный спорт. "Броненосец" набирает ход на регате в Монако

Очередной гоночный день Monaco Swan One Design уже по традиции начался с двухчасового ожидания ветра, но ближе к середине дня лодки все же выпустили на воду. Серое небо и местами накрапывающий дождик — такая перспектива ждала всех участников.

Первую гонку судейская бригада успела дать без дождя, после третьего места в единственной проведенной гонке накануне, команда яхт-клуба Санкт-Петербурга "Броненосец" окончательно "проснулась" и начала отвоевывать неудачные приходы, заработанные в первый день регаты.

"Мы без тренировок сразу вошли в регату, — рассказывает триммер грота Виктор Сережкин. — Много ребят на новых для себя позициях, отсюда неуверенное начало и большая фора нашим соперникам".

Хороший старт и часть лавировки первой гонки ребята держались первыми, постоянная борьба и на финише всего два метра разделили две российские команды, в итоге "Броненосец" – третий, вторая российская яхта "Скорпиди" – четвертая. Первой финишировала итальянская "Корделионе", второй швейцарская "Матильда".

Вторая гонка началась с фальстарта российских лодок, в итоге огромное отставание от лидеров. Правда за первую же лавировку наши команды отыграли эти метры отставания и "Броненосец" огибался уже третьим, вторая лавировка, правильные тактические решения и "Броненосец" — второй. В итоге швейцарцы в этой гонке выиграли, третье место итальянцев.

"Во второй гонке мы ошиблись на старте, — продолжает Виктор Сережкин. — Потом уверенно провели обе лакировки и плотно поборолись на полном курсе. Завтра мы ставим себе задачу прийти первыми в тех гонках, которые в итоге пройдут. Сезон длинный и у нас есть время хорошо подготовиться к первому чемпионату мира в классе Club SWAN 50".

Борьба в общем зачете уплотняется, швейцарцы и итальянцы делят первое и второе место с равенством очков (по 12 баллов), российский экипаж "Скорпиди" идет третьим (17 очков), его догоняет "Броненосец" (22), пятое место у шведской яхты "Равенгер" (27).