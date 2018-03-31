Ольга Репницына выиграла марафон чемпионата России по лыжам

В Сыктывкаре завершается первенство России по лыжному спорту. Последним видом программы в состязаниях женщин стал марафонский забег на 30 км. Девушки бежали масс-старт свободным стилем и первой стала Ольга Репницына, которая на финише опередила ближайшую соперницу на 0,2 секунды.

На финиш дружно выкатили сразу пять спортсменок и второй стала Мария Давыденкова, а затем в пределах 2 секунд финишировали Мария Истомина, Анна Нечаевская и Эльмира Гаянова. Ольга Царева заняла 7-е место, Мария Гущина – 14-е, Татьяна Алешина – 18-е.