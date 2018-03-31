"Конгресс русских американцев" пожаловался Трампу на дискриминацию

Американская общественная организация "Конгресс русских американцев" направила письмо Дональду Трампу, в котором выразила разочарование состоянием отношений с Россией и обеспокоенность дискриминацией русских в США.

"Пять миллионов русских американцев, проживающих в этой стране, вынуждены нести на себе бремя последствий этих безрассудных слов и действий. Русские американцы столкнулись с серьезной дискриминацией", — говорится в письме, направленном от имени главы организации Наталии Сабельник.

По ее словам, "падение в пучину русофобии" не отвечает интересам США. Боле того, Трамп не выполняет свое предвыборные обещание улучшить российско-американские отношения. В организации отметили, что около 90 процентов избирателей надеялись, что он восстановит отношения с Москвой и отменит антироссийские санкции.

В послании также осуждается высылка российских дипломатов из США под предлогом причастности России к делу Скрипаля. В организации уверены, что делать выводы еще рано, передает РИА Новости.