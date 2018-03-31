Грудинин не смог бы выдержать кампанию без "психотерапевта" Зюганова

Лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов был для кандидата в президенты от КПРФ и народно-патриотических сил Павла Грудинина психотерапевтом во время прошедшей избирательной кампании.

На пленуме КПРФ Грудинин сообщил о том, что Зюганов смотрел каждый эфир и подбадривал его, и без него кандидат в президенты вряд ли смог выдержать.

Со своей стороны лидер коммунистов добавил, что действительно выступал не только как консультант. Идти в такой политический бой, каким являются выборы, мог только очень преданный трудовому народу человек, а для Грудинина это было морально-политическое испытание, передает ТАСС.

Кроме того, на своем выступлении Зюганов заявил о необходимости удвоить численный состав партии: во время избирательной кампании тысячи людей заявили о своем желании вступить в ее ряды.

Четвертый совместный мартовский пленум ЦК и ЦКРК КПРФ проходит в субботу в оздоровительном комплексе "Снегири" в Московской области. Перед участниками пленума выступил первый зампред ЦК КПРФ Иван Мельников и бывший кандидат в президенты РФ Павел Грудинин. На пленуме состоялось вручение партийных билетов вступившим в компартию членам, передает РИА Новости.