SpaceX не смогла поймать головной обтекатель Falcon 9

Американская SpaceX, запустившая накануне ракету-носитель Falcon 9, успешно вывела на орбиту все 10 телекоммуникационных спутников Iridium NEXT. Однако контролируемый спуск головного обтекателя ракеты произвести не удалось.

Как сообщил в "Твиттере" глава SpaceX Илон Маск, обтекатель ударился о воду на большой скорости. Причиной предварительно названо перекручивание парашютирующего крыла, с помощью которого планировалось плавно спустить обтекатель, чтобы "поймать" его в установленную на небольшое судно Mr Steven специальную сеть.

GPS guided parafoil twisted, so fairing impacted water at high speed. Air wake from fairing messing w parafoil steering. Doing helo drop tests in next few weeks to solve.