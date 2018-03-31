SpaceX не смогла поймать головной обтекатель Falcon 9

Американская SpaceX, запустившая накануне ракету-носитель Falcon 9, успешно вывела на орбиту все 10 телекоммуникационных спутников Iridium NEXT. Однако контролируемый спуск головного обтекателя ракеты произвести не удалось.

Как сообщил в "Твиттере" глава SpaceX Илон Маск, обтекатель ударился о воду на большой скорости. Причиной предварительно названо перекручивание парашютирующего крыла, с помощью которого планировалось плавно спустить обтекатель, чтобы "поймать" его в установленную на небольшое судно Mr Steven специальную сеть.

GPS guided parafoil twisted, so fairing impacted water at high speed. Air wake from fairing messing w parafoil steering. Doing helo drop tests in next few weeks to solve. — Elon Musk (@elonmusk) 30 марта 2018 г.



По словам Маска, будут проведены новые испытания, передает ТАСС. По информации американского отраслевого портала TechCrunch, обтекатель стоит около 6 миллионов долларов, и его повторное использование помогло бы снизить стоимость запусков.

Ракета Falcon 9 была запущена с базы ВВС США Ванденберг в штате Калифорния 30 марта в 07:13 по времени Западного побережья США (17:13 по Москве). Первая ступень этой ракеты уже использовалась при отправке в космос спутников Iridium NEXT в октябре 2017 года — тогда она была возвращена на Землю. На этот раз осуществлять управляемый спуск первой ступени не стали, передает ТАСС.