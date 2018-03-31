Гройсман заработал больше Порошенко

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман опубликовал свою налоговую декларацию за 2017-й год. Согласно электронному документу, Гройсман заработал 17,1 миллиона гривен (650 тысяч долларов). Основная прибыль Гройсман сложилась из жалованья премьера, операций с недвижимостью и доходов от размещения средств на банковских счетах, пишет РИА Новости.

Премьер заработал в прошлом году больше президента Украины Петра Порошенко. Порошенко сообщил о доходе за прошлый год в 16 миллионов 303 тысячи гривны (620 тысяч долларов).