Мужчина, потерявший семью в "Зимней вишне", опубликовал новое видео начала пожара

Игорь Востриков – житель Кемерово, потерявший во время пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерове троих детей, жену и сестру, разместил в сети новую запись с камеры наблюдения, запечатлевшую начало пожара.

Видео было продемонстрировано в ходе прямой трансляции в Instagram. В объектив камеры попало пространство перед входом в кинотеатр.

Игорь Востриков обнародовал видео, чтобы доказать, что двери в кинозалы не были закрыты.

Ранее мужчина уже публиковал видеообращение, в котором рассказывал о том, что двери в зале кинотеатра в кемеровской "Зимней вишне", не были заблокированы, их запер один из посетителей торгово-развлекательного центра.

По последним данным, жертвами пожара в ТРЦ "Зимняя вишня" стали 64 человека, в том числе 41 ребенок.

Специалисты МЧС обследовали здание торгово-развлекательного центра мобильным диагностическим комплексом "Стрела-П" и признали его аварийным.

Кроме того, по последним данным, Центральный районный суд Кемерова арестовал на 1 месяц и 25 суток бывшую начальницу инспекции Госстройнадзора по Кемеровской области Танзилию Комкову. По версии следствия, она должна была принять меры к запрету эксплуатации самовольно возведенного здания "Зимней вишни".