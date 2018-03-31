На красной ветке московского метро ненадолго увеличили интервалы движения

На красной ветке московского метро от "Сокольников" до "Парка культуры" поезда шли с увеличенным интервалом из-за инцидента с пассажиром: на станции "Красные ворота" на рельсы упал мужчина.

Он погиб, передает РИА Новости.

Руководство метрополитена просило в соцсетях вместо Сокольнической линии пользоваться другими ветками метро или наземным транспортом, сообщается в Twitter столичного метрополитена.

На Сокольнической линии поезда едут с увеличенными интервалами от Сокольников до Парка культуры из-за инцидента с пассажиром. Будем держать в курсе. Пока что просим вас пользоваться другими линиями и наземным транспортом. — Московское метро (@MetroOperativno) 31 марта 2018 г.

Однако движение быстро восстановили.