Московский аэроэкспресс убил пенсионерку

В Москве пожилая женщина попала под электропоезд "Аэроэкспресс". От полученных травм она скончалась.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Управления МВД РФ на транспорте по Центральному федеральному округу, ЧП произошло в субботу около 12 часов дня в районе железнодорожной станции Переделкино. "Аэроэкспресс", направлявшийся в аэропорт Внуково, сбил женщину в возрасте около 70 лет, которая переходила пути в неположенном месте.

На место выехали сотрудники полиции, обстоятельства случившегося устанавливаются.