Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
31 марта 201813:51

Московский аэроэкспресс убил пенсионерку

Алексей Филиппов/ТАСС

Читайте нас в Telegram

В Москве пожилая женщина попала под электропоезд "Аэроэкспресс". От полученных травм она скончалась.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Управления МВД РФ на транспорте по Центральному федеральному округу, ЧП произошло в субботу около 12 часов дня в районе железнодорожной станции Переделкино. "Аэроэкспресс", направлявшийся в аэропорт Внуково, сбил женщину в возрасте около 70 лет, которая переходила пути в неположенном месте.

На место выехали сотрудники полиции, обстоятельства случившегося устанавливаются.

Сейчас

13:43

Московский аэроэкспресс убил пенсионерку

13:38

На красной ветке московского метро увеличили интервалы движения

12:29

Комкову арестовали, чтобы снова не сбежала

11:43

Автобус попал в ДТП в Баварии: водитель погиб, туристы спасены

10:36

Александр Збруев отметит 80-летие "по-царски" на сцене "Ленкома"

07:02

Леброн Джеймс побил рекорд Майкла Джордана

05:54

Анатолий Антонов обвинил разведслужбы США в попытках вербовки наших дипломатов в Сиэтле

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Мужчина, потерявший семью в "Зимней вишне", опубликовал новое видео начала пожара

Мужчина, потерявший семью в "Зимней вишне", опубликовал новое видео начала пожара

31 минута назад
Капитан лайнера "Аэрофлота" рассказал подробности провокации в Хитроу

Капитан лайнера "Аэрофлота" рассказал подробности провокации в Хитроу

2 часа назад
В Совфеде прокомментировали угрозы закрыть торгпредство в Лондоне

В Совфеде прокомментировали угрозы закрыть торгпредство в Лондоне

2 часа назад
У Савченко в СИЗО началась кровавая рвота

У Савченко в СИЗО началась кровавая рвота

1 час назад
Порошенко жалуется на Россию, в Раде жалуются на него

Порошенко жалуется на Россию, в Раде жалуются на него

1 час назад
Грудинин не смог бы выдержать кампанию без "психотерапевта" Зюганова

Грудинин не смог бы выдержать кампанию без "психотерапевта" Зюганова

36 минут назад
Гройсман заработал больше Порошенко

Гройсман заработал больше Порошенко

27 минут назад
Нужна помощь: дорогое лекарство спасет Богдану Утнюхину

Нужна помощь: дорогое лекарство спасет Богдану Утнюхину

26.03.2018 09:00
Комкову арестовали, чтобы снова не сбежала

Комкову арестовали, чтобы снова не сбежала

1 час назад
Геополитика будет главным фактором нестабильности рубля в апреле

Геополитика будет главным фактором нестабильности рубля в апреле

19 часов назад
Спасите Антошу – страшная болезнь убивает его

Спасите Антошу – страшная болезнь убивает его

27.03.2018 10:00
Винокур напомнил, над чем нельзя шутить

Винокур напомнил, над чем нельзя шутить

15 минут назад
Ракка превратилась в город-призрак

Ракка превратилась в город-призрак

31 минута назад
"Конгресс русских американцев" пожаловался Трампу на дискриминацию

"Конгресс русских американцев" пожаловался Трампу на дискриминацию

42 минуты назад
Жители и гости Кемерова несут цветы к мемориалу "Зимней вишни"

Жители и гости Кемерова несут цветы к мемориалу "Зимней вишни"

50 минут назад
Гатилов: высылка из США представителей России при ООН противоречит всем соглашениям

Гатилов: высылка из США представителей России при ООН противоречит всем соглашениям

1 час назад
Путин отметил энтузиазм и заслуги студентов

Путин отметил энтузиазм и заслуги студентов

1 час назад
В Москве дан старт месяцу всемирного информирования об аутизме

В Москве дан старт месяцу всемирного информирования об аутизме

1 час назад
Автобус попал в ДТП в Баварии: водитель погиб, туристы спасены

Автобус попал в ДТП в Баварии: водитель погиб, туристы спасены

2 часа назад
Вратарь Семен Варламов назван звездой игрового дня в НХЛ

Вратарь Семен Варламов назван звездой игрового дня в НХЛ

2 часа назад
В Гуте для вывоза боевиков продлили действие гумпауз

В Гуте для вывоза боевиков продлили действие гумпауз

2 часа назад
Ульяна Кайшева выиграла спринт на чемпионате России по биатлону

Ульяна Кайшева выиграла спринт на чемпионате России по биатлону

2 часа назад
"Синяя птица". Специальный выпуск

"Синяя птица". Специальный выпуск

2 часа назад
99
Легковой автомобиль "завалил" "Газель" на юго-востоке Москвы

Легковой автомобиль "завалил" "Газель" на юго-востоке Москвы

2 часа назад
Нурмагомедов пообещал победить Фергюсона досрочно

Нурмагомедов пообещал победить Фергюсона досрочно

2 часа назад
Александр Збруев отметит 80-летие "по-царски" на сцене "Ленкома"

Александр Збруев отметит 80-летие "по-царски" на сцене "Ленкома"

3 часа назад
Террористы ИГИЛ практически уничтожили уникальный археологический памятник

Террористы ИГИЛ практически уничтожили уникальный археологический памятник

3 часа назад
В Ливане разбился израильский беспилотник

В Ливане разбился израильский беспилотник

3 часа назад
Эксперты считают "Локомотив" и "Спартак" безусловными фаворитами

Эксперты считают "Локомотив" и "Спартак" безусловными фаворитами

4 часа назад
Леброн Джеймс побил рекорд Майкла Джордана

Леброн Джеймс побил рекорд Майкла Джордана

6 часов назад
Анатолий Антонов обвинил разведслужбы США в попытках вербовки наших дипломатов в Сиэтле

Анатолий Антонов обвинил разведслужбы США в попытках вербовки наших дипломатов в Сиэтле

8 часов назад
Россия готова выступить посредником в переговорах Израиля и Палестины

Россия готова выступить посредником в переговорах Израиля и Палестины

8 часов назад
Российская дипмиссия в Сиэтле завершила работу

Российская дипмиссия в Сиэтле завершила работу

10 часов назад
"С другим она была": жертвой дагестанского ревнивца стала сотрудница Роспотребнадзора

"С другим она была": жертвой дагестанского ревнивца стала сотрудница Роспотребнадзора

12 часов назад
Арнольд Шварценеггер после операции: I'm back

Арнольд Шварценеггер после операции: I'm back

12 часов назад
Бизнесмен Зиявудин Магомедов провел разговор со следователями

Бизнесмен Зиявудин Магомедов провел разговор со следователями

12 часов назад
Второму россиянину предъявлено обвинение за беспорядки на Евро-2016

Второму россиянину предъявлено обвинение за беспорядки на Евро-2016

13 часов назад
Посол России в США: наши страны не являются врагами и должны сотрудничать

Посол России в США: наши страны не являются врагами и должны сотрудничать

14 часов назад
Украина арестовала крымское судно и грозит экипажу тюрьмой

Украина арестовала крымское судно и грозит экипажу тюрьмой

15 часов назад
Фильм "Лёд" покоряет Китай

Фильм "Лёд" покоряет Китай

16 часов назад
Все, что нужно знать о новом Volkswagen Touareg

Все, что нужно знать о новом Volkswagen Touareg

19 часов назад
Как функционально обустроить однушку в 36 квадратов

Как функционально обустроить однушку в 36 квадратов

22 часа назад
На российских дорогах в новый асфальт добавят старый

На российских дорогах в новый асфальт добавят старый

23 часа назад
Всего одно неправильное блюдо может стать причиной заболевания сердца

Всего одно неправильное блюдо может стать причиной заболевания сердца

51 минута назад
Еженедельная программа Вести.net от 1 марта 2018 года

Еженедельная программа Вести.net от 1 марта 2018 года

2 часа назад
Премьеру нового "Простоквашина" перенесли на следующую неделю

Премьеру нового "Простоквашина" перенесли на следующую неделю

3 часа назад
Программа "Индустрия кино" от 31 марта 2018 года

Программа "Индустрия кино" от 31 марта 2018 года

11 часов назад
37
"Нелегалы наоборот": разведка и девушки

"Нелегалы наоборот": разведка и девушки

30.03.2018 12:25
Солистки группы Spice Girls станут героинями мультфильма

Солистки группы Spice Girls станут героинями мультфильма

30.03.2018 10:21
В трейлере "Мира Дикого Запада" спрятан ужасающий рекламный ролик

В трейлере "Мира Дикого Запада" спрятан ужасающий рекламный ролик

30.03.2018 09:51
Набор звуков никому не интересен: Ольга Ростропович об акустике, Наполеоне и фестивале "уровня папы"

Набор звуков никому не интересен: Ольга Ростропович об акустике, Наполеоне и фестивале "уровня папы"

26.03.2018 12:00
Нина Шацкая даст концерт с симфоническим оркестром

Нина Шацкая даст концерт с симфоническим оркестром

22.03.2018 22:21