Совладельцам "Суммы" грозит арест

Вопрос об аресте совладельцев группы "Сумма" Зиявудина и Магомеда Магомедовых рассмотрит в субботу 31 марта Тверской суд Москвы. Доставку самих задержанных и материалы на них там ждут после 15:00, рассказала "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко.

Официально причина допроса и задержания Магомедовых пока не известна. Ранее источник РБК заявил, что оперативные мероприятия Следственного комитета и следственного департамента МВД вызваны проведением многоэпизодного дела, связанного с уплатой налогов.

Группа "Сумма" — владелец крупных долей в ряде логистических активов: Новороссийском морском торговом порту, группе Fesco, Трансконтейнере, НКХП, Объединенной зерновой компании. Также у группы братьев Магомедовых есть активы в нефтегазовой отрасли, телекоме и инфраструктурном строительстве, а также венчурные инвестиции, в том числе зарубежные. В частности, известно об инвестициях "Суммы" в компанию Virgin Hyperloop One.