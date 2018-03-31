На митинг в центре Кемерова почти никто не пришел

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Пожар в кемеровском ТЦ 30 минут назад
На митинг в центре Кемерова почти никто не пришелЧитайте нас в Telegram
Сегодня в центре Кемерова должен был состояться второй стихийный митинг родственников погибших в торговом центре "Зимняя вишня", передает канал "Россия 24". Как и в первый раз, информация об акции распространялась в интернете. Полиция обезопасила площадь, оборудовав её металлоискателями. Однако на митинг почти никто не пришел.
Кемеровский вице-губернатор Сергей Цивилев заявил, что велась открытая работа со всеми пострадавшими, со всеми жителями Кемерово, жителями Кузбасса. Правительство области старалось максимально открыто освещать происходящее, рассказывать, оказывать помощь. Ведь митинг был инициирован пострадавшими. И сегодняшний митинг не состоялся потому, что люди убедились: администрация города говорит правду.
Незадолго перед этим Игорь Востриков – житель Кемерово, потерявший во время пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерове троих детей, жену и сестру, разместил в сети новую запись с камеры наблюдения, запечатлевшую начало пожара.
По последним данным, жертвами пожара в ТРЦ "Зимняя вишня" стали 64 человека, в том числе 41 ребенок.
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