Петр Павел сообщил, когда НАТО возобновит сотрудничество с Россией

НАТО ждет от России действий в соответствии с международным правом. Об этом заявил глава военного комитета Североатлантического альянса генерал Петр Павел.

НАТО не стремится к конфронтации, но ситуацию осложнило покушение на британского шпиона Сергей Скрипаля и его дочь Юлию в британском Солсбери, пишет РИА Новости.

Генерал Павел не стал выдвигать обвинений в преступлении против России и выказал уверенность в поимке преступников.

НАТО и Россию сохраняют определенные контакты. В прошлом году Павел встретился с начальником Генштаба ВС России генералом армии Валерием Герасимовым.