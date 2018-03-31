Казанский "Рубин" расстанется с ветеранами

Защитник Сесар Навас и полузащитник Гекдениз Карадениз покинут "Рубин" по окончанию сезона. Контракты двух футболистов заканчиваются в мае и не будут продлены. Не исключено, что компанию им составят вратарь Сергей Рыжиков и защитник Олег Кузьмин.

38-летний турок Гекдениз Карадениз решил завершить карьеру. 37-летний испанец Навас пока не собирался заканчивать выступления, равно как и россияне Рыжиков и Кузьмин. Однако клуб взял курс на омоложение, и, весьма вероятно расстанется с возрастными футболистами.

Все четверо футболистов вписали свои имена в историю казанского клуба. Они становились чемпионами России, выигрывали Кубок страны, достойно выступали за "Рубин" в еврокубках. Но клуб уже нашел или подыскивает замену ветеранам, и в новом сезоне Наваса, Карадениза, Рыжикова и Кузьмина в его составе не будет.