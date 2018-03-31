Грудинин решил взять пример с Собчак

Директор Совхоза имени Ленина Павел Грудинин, который участвовал в выборах президента РФ от КПРФ и народно-патриотических сил, намерен продолжить свою деятельность в этом направлении. Как сообщил лидер коммунистов Геннадий Зюганов на пленуме партии в субботу, Грудинин примет участие в сентябрьских выборах. При этом Зюганов не уточнил, в рамках какой избирательной кампании это будет происходить.

"Павел Николаевич стал лидером национального масштаба. Он возглавляет это движение и активно его продолжит", — цитирует слова главы КПРФ ТАСС. Он добавил, что программа Грудинина сплотила 200 ведущих организаций.

Зюганов напомнил, что в сентябре в 30 регионах страны пройдут крупные выборы: в 20 из них будут избирать губернаторов, кроме того, состоятся выборы депутатов законодательных собраний, муниципалитетов. Лидер коммунистов призвал пожелать Павлу Николаевичу успехов и пообещал активно ему помогать и поддерживать.

В начале марта также принимавшая участие в выборах главы государства Ксения Собчак заявила, что не исключает своего участия в выборах губернатора Самарской области в сентябре этого года.

На состоявшихся 18 марта президентских выборах Грудинин занял второе место, набрав 11,77 процента голосов, Собчак набрала 1,68 процента голосов.