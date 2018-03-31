Лондон вывел антироссийскую кампанию на новый уровень

Великобритания придала динамизм очередному витку антироссийской кампании, раздув "историю вокруг дела Скрипалей", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью "Пятому каналу". А сокрытие от российской стороны информации об этом инциденте и неразглашение деталей случившегося "наводят на мысль о том, что, действительно, к этому могут быть причастны, в частности, британские спецслужбы", — добавила она.

Вся ситуация с предполагаемым отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии — рукотворная, продолжает Захарова.

"Это не просто "так получилось", это не от недопонимания — это от сознательного желания вывести всю историю, связанную с объявлением России врагом мирового народа, на новый уровень", — пояснила она.

По словам Захаровой, парадоксально то, что Запад, который был апологетом неприятия истории Советского Союза, в частности, 30-х годов прошлого века, репрессий и так далее, который открыто выражал свое мнение без какой-либо деликатности и в период СССР, и в период демократизации в России, сейчас сам поступает таким же образом.

"Все, что сейчас происходит — это то самое худшее, что было именно вот в эти 30-е годы… Сейчас все то же самое происходит, только в мировых масштабах", — говорит она.

Захарова выделила три основных момента. Это полное отсутствие информации, кроме заявлений политического характера в британском парламенте и кроме бесконечных точечных утечек, которые формируют картину, но делают ее не официальной, а "именно информационно-фейковой". Второе: нет никакого взаимодействия с российской стороной — "ни публичного, ни на политическом уровне, ни на уровне спецслужб". Третье: "колоссальная пропагандистская работа по вовлечению собственных средств массовой информации и мировых, а также общественности и политических тяжеловесов, в оказание на Россию идеологического давления, а на всех остальных — давления во всех смыслах этого слова с целью вынудить Россию признать вину, которая вообще не на чем не основана".

Самое же фантастическое, по мнению Захаровой, что глава Форин-офиса Борис Джонсон даже не скрывает этого плана: на днях он "сказал, что это чистой воды "Преступление и наказание" Достоевского, когда мы знаем, кто виноват, и наша задача — вытянуть признание".

Причем весь роман Достоевского — совсем о другом, вновь напомнила Захарова: он о том, как методично и скрупулезно ведется следствием кропотливая работа по сбору доказательств. И эту самую историю из нашего прошлого, от которой Россия как страна отказалась, не принимая подобных судилищ, обвинений без доказательств и, тем более, не принимая наказания без суда и следствия — все это, только в еще более худших традициях, исполняют сейчас, по словам Захаровой, Великобритания и Запад.