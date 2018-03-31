Биатлонист Александр Логинов выиграл спринт на чемпионате России

В Ханты-Мансийске продолжается чемпионат России по биатлону. Разыграны медали в гонке на 10 км у мужчин. Победу одержал Александр Логинов, представляющий Тюменскую область.

Даже два промаха не помешали Александру Логинову выиграть первенство страны. Александр пробежал спринт за 25 минут 51,1 секунды, что позволило ему выиграть золото. На 5,3 секунды отстал от победителя еще один Тюменский биатлонист Евгений Гараничев, промахнувшийся один раз. Бронзовая медаль досталась Никите Поршневу из Ханты-Мансийского Автономного округа.

Антон Бабиков занял четвертое место. На шестом месте Максим Цветков. Лидер сборной России Антон Шипулин оказался только девятым.