В аргентинском "Индепедьенте" насиловали молодых игроков

Громкий скандал разворачивается в одном из самых популярных футбольных клубов Аргентины "Индепедьенте". Один из игроков юношеской академии клуба поделился с психологом информацией, что его самого и шесть его товарищей использовали в качестве проститутов.

Сексуальные домогательства стали для ряда функционеров клуба нормой в общении с юными футболистами академии "Индепендьенте", сообщает испанская газета Marca. При этом парней, которые попали в академию из дальних регионов страны, шантажировали дорогими подарками, модными вещами и деньгами на поездку домой для встречи с родными.

По сообщению Footballhd.Ru прокуратура Буэнос-Айреса арестовала организатора соревнований для молодежных команд Алехандро Карлоса Дал Чина, футбольного агента Хуана Мануэля Диаса Валлоне и судью Мартина Бустоса, который оказался ВИЧ-инфицированным. Участникам скандала грозит тюремный срок в 20 лет.