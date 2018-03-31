Житель Кишинева устроил несколько ДТП и разгромил автомобили лопатой. Видео

Очевидцы запечатлели на видео агрессивного водителя из столицы Молдавии, в минувшую пятницу, 30 марта, устроившего настоящий уличный дебош.

По словам свидетелей произошедшего, мужчина спровоцировал аварию, после чего поехал дальше и протаранил припаркованную машину.

На этом его "приключения" не закончились – водитель извлек из своего авто лопату, которой принялся крушить оказавшиеся у него на пути транспортные средства.

Через некоторое время смутьяна удалось скрутить.

Местные СМИ, со ссылкой полицию, сообщают, что мужчина не сумел внятно объяснить причины своего поведения, а лишь ссылался на нервный срыв, вызванный семейными неурядицами.