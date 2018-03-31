Лидер "Партии националистов" объявлен в международный розыск

Мещанский суд Москвы заочно арестовал одного из лидеров незарегистрированной "Партии националистов" Ивана Белецкого. Ему предъявлено обвинение в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности, совершенных с использованием СМИ или Интернета. Белецкий объявлен в международный розыск.

В феврале он рассказал, что по ряду адресов, связанных с "Партией националистов", были проведены обыски. По словам Белецкого, сам он находился на Украины, где ждал ответа на запрос о предоставлении ему убежища, передает "Интерфакс".