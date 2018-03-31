Замминистра внутренних дел Британии прокомментировал инцидент с российским самолетом

Проверка самолета компании "Аэрофлот" в аэропорту Лондона Хитроу – рутинная процедура, проводимая погранслужбой, для защиты Великобритании от организованной преступности. Об этом сообщается в заявлении замглавы МВД Великобритании Бен Уоллес.

Уоллес также добавил, что самолету было разрешено продолжить выполнение рейса после проверки, передает ТАСС.

Вместе с тем посольству РФ в Лондоне никаких объяснения по поводу инцидента британская сторона не предоставила, хотя накануне была отправлена срочная нота в МИД Великобритании с требованием исчерпывающих, сообщает "Интерфакс".

В пятницу вечером сотрудники британских пограничной и таможенной служб без объяснения причин досмотрела самолет А-321 компании "Аэрофлот", прилетевший из "Шереметьево" в аэропорт Лондона. Впоследствии лайнер вылетел в Москву.

В субботу пресс-служба Минтранса РФ сообщила, что координационный центр по авиабезопасности РФ направит в Великобританию запрос о причинах проверки самолета. При отсутствии объяснений российская сторона расценит проверку как неправомерную и поступит аналогично с британскими авиаперевозчиками.