Кисляк надеется на здравомыслие советников Трампа

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам, бывший посол России в США Сергей Кисляк надеется, что в Вашингтоне восторжествует здравый смысл и что там не будут и далее "наэлектризовывать" отношения с Россией. Об этом он заявил агентству РИА Новости.

О том, что некоторые высокопоставленные чиновники в администрации президента США Дональда Трампа настаивают на более агрессивных шагах в отношении России, пишет американская The New York Times. По информации издания, администрация Трампа рассматривает "дополнительные санкции и другие меры" для воздействия на Москву.

"Посмотрим, каковы будут действия Вашингтона. Но хотелось бы верить, что здравый смысл восторжествует и отношения с Россией не будут продолжать "наэлектризовывать", — сказал Кисляк. — Опасаться России нечего, мы на правильной стороне истории. Мы будем спокойно заниматься своими делами".

29 марта МИД России объявил 60 американских дипломатов персонами нон грата, также было принято решение о закрытии генконсульства США в Петербурге — это зеркальный ответ на высылку наших дипломатов из Америки.